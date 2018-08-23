ПСЖ предложит 90 млн евро за Ракитича

Испания — 13:17 89
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Реал еще может подписать Мбаппе – клуб ожидает решения УЕФА по ПСЖ
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Бетис сделал официальное предложение Манчестер Сити по ЗинченкоАнглия — 11:43 230
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Аякс – Динамо: поражение киевлян вызвало панику в Барселоне – реакция голландских СМИ на матч квалификации ЛЧЛига чемпионов — 11:20 1211
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Барселона хочет продлить контракт с ВальвердеИспания — 10:17 116
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Аякс – Динамо: первый провал в сезоне, детские подарки и... сохранение шансов на Лигу чемпионовЛига чемпионов — 01:23 5462
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