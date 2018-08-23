ПСЖ предложит 90 млн евро за Ракитича

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич может стать игроком французского ПСЖ.

ПСЖ готовит 90 млн евро на трансфер Ивана Ракитича, сообщает Sport.es. Клаусула футболиста составляет 125 млн евро, но парижане надеются договориться с Барселоной до закрытия трансферного окна.

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Этим летом французский гранд не был активным на рынке, подписав голкипера Джанлуиджи Буффона в статусе свободного агента, также был выкуплен Килиан Мбаппе.

СМИ сватали в обратную сторону полузащитника Адриена Рабьо, который отказался продлевать контракт с ПСЖ.