toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
АЯКС - ДИНАМО КИЕВ ЗАРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ СЕРГЕЙ РЕБРОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

ПСЖ предложит 90 млн евро за Ракитича

12:44 64 Читати українською
ПСЖ предложит 90 млн евро за Ракитича
Иван Ракитич / ФК Барселона

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич может стать игроком французского ПСЖ.

ПСЖ готовит 90 млн евро на трансфер Ивана Ракитича, сообщает Sport.es. Клаусула футболиста составляет 125 млн евро, но парижане надеются договориться с Барселоной до закрытия трансферного окна.

ПСЖ рассматривает 5 кандидатур на позицию левого защитника

Этим летом французский гранд не был активным на рынке, подписав голкипера Джанлуиджи Буффона в статусе свободного агента, также был выкуплен Килиан Мбаппе.

СМИ сватали в обратную сторону полузащитника Адриена Рабьо, который отказался продлевать контракт с ПСЖ.

Теги
Франция Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Трансферы Барселоны Иван Ракитич Иван Ракитич Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
41
мин
Заря
21:30
РБ Лейпциг
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук