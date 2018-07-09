ПСЖ предложил за Коутиньо 270 млн евро – Барселона мгновенно отреагировала

ПСЖ настроен подписать хавбека Барселоны Филиппе Коутиньо. Французский клуб уже предложил за игрока 270 млн евро.

Атакующий полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо стал объектом интереса ПСЖ. Французский клуб предложил за игрока рекордные 270 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

Правда, отмечается, что указанное предложение по трансферу 26-летнего бразильца ПСЖ сделал не непосредственно Барселоне, а агенту Коутиньо Киа Джурабичану.

Кіа Джурабчіан – сірий кардинал світу трансферів, який продав Коутінью, Вілліана і Тейшейру

ПСЖ надеется угодить лидеру команды Неймару, подписав его друга и партнера по сборной Бразилии. В случае, если Неймар все же решит покинуть ПСЖ, то клуб будет иметь готовую замену бразильцу.

К слову, клаусула Коутиньо, который перешел в Барселону в начале 2018 года из Ливерпуля, составляет 400 млн евро. Представители Барселоны уже заявили, что несмотря на отсутствие официальных предложений по Коутиньо, любой клуб, который хочет подписать бразильца, обязан выплатить указанную сумму.

400 млн евро за Коутиньо и еще 14 самых больших клаусул в мире футбола