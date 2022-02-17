Боссы ПСЖ готовы платить своему нападающему Килиану Мбаппе 1 млн евро в неделю, если он согласится продлить контракт с французским грандом, сообщает The Independent.

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Такая зарплата может сделать 23-летнего форварда самым высокооплачиваемым игроком мира с большим отрывом от конкурентов. Представители Килиана пообещали парижанам окончательный ответ летом.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает 30 июня, а основным претендентом на звезду называют Реал.

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