Директор ПСЖ Антеро Энрике предложил Ювентусу подписать Киммпембе, сообщает Get French Football News.

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Защитник долгое время находится в шорт-листе "Старой синьоры", если основной защитник команды Маттейс де Лигт решит покинуть клуб.

Отметим, что Кимпембе провел за парижан 41 матч в прошлом сезоне, у которых отличился 2 гола и ассист.

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