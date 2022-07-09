ПСЖ предложил лидера своей обороны Ювентусу
15:21 - Читати українською
Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе может покинуть Париж ради итальянского гранда.
Директор ПСЖ Антеро Энрике предложил Ювентусу подписать Киммпембе, сообщает Get French Football News.
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Защитник долгое время находится в шорт-листе "Старой синьоры", если основной защитник команды Маттейс де Лигт решит покинуть клуб.
Отметим, что Кимпембе провел за парижан 41 матч в прошлом сезоне, у которых отличился 2 гола и ассист.
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