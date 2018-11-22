ПСЖ предложил Аяксу невероятную сумму за де Йонга – Барселона проигрывает конкуренцию

Полузащитник Аякса Фрэнки де Йонг пользуется большим спросом среди топ-клубов Европы.

Руководство ПСЖ серьезно настроено на подписание молодого таланта Аякса Фрэнки де Йонга, сообщает издание Marca.

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Таким образом, чемпион Франции может выхватить нидерландского вундеркинда из-под носа у Барселоны, которая уже длительное время ведет переговоры по трансферу де Йонга. Каталонцы не намерены платить Аяксу более 60-ти миллионов за хавбека.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Фрэнки провел 10 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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