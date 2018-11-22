toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛИГА НАЦИЙ УКРАИНА - ТУРЦИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

ПСЖ предложил Аяксу невероятную сумму за де Йонга – Барселона проигрывает конкуренцию

10:33 26 Читати українською
ПСЖ предложил Аяксу невероятную сумму за де Йонга – Барселона проигрывает конкуренцию
Фрэнки де Йонг / Фото Reuters

Полузащитник Аякса Фрэнки де Йонг пользуется большим спросом среди топ-клубов Европы.

Руководство ПСЖ серьезно настроено на подписание молодого таланта Аякса Фрэнки де Йонга, сообщает издание Marca.

Парижане предложили Аяксу 80 млн евро.

Манчестер Сити размышляет над подписанием Фрэнки де Йонга за 70 млн фунтов

Таким образом, чемпион Франции может выхватить нидерландского вундеркинда из-под носа у Барселоны, которая уже длительное время ведет переговоры по трансферу де Йонга. Каталонцы не намерены платить Аяксу более 60-ти миллионов за хавбека.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Фрэнки провел 10 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

Символическая сборная финального турнира Лиги наций: нидерландская оборона с британской атакой

Теги
Барселона Барселона Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Нидерланды Нидерланды Англия Трансферы Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг Трансферы Барселоны
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
8
час
:
4
мин
Шахтер
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук