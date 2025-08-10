ПСЖ активно ищет усиление полузащиты и готов предложить 150 миллионов евро за Энцо Фернандеса из Челси, сообщает Fichajes.

24-летний аргентинец может стать заменой для Фабиана Руиса, который близок к уходу из парижского клуба. Челси не собирается продавать своего лидера, но французы хотят начать переговоры с предложения в 125 миллионов евро, добавив к этому 25 миллионов бонусов.

Напомним, что "пенсионеры" приобрели Энцо Фернандеса в 2023 году в Бенфики за 121 миллион евро.

