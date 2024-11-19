"Я бы сказал, что сейчас он является самым решающим игроком. Давайте посмотрим, говорить о 17-летнем парне как о лучшем в мире, я думаю, это не хорошо для него. Для нас – так, думать, что у нас есть лучший в мире, я считаю, это приятно.

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Этот год для нас был... не скажу, что как лотерея, но это действительно был год, когда Мбаппе решил перейти в Мадрид, что стало своеобразной вишенкой на торте для чемпионской команды. И вдруг появляется юный парень, который выигрывает Евро и за короткое время становится мировым феноменом.

Теперь мы оказываемся в лиге, которая изначально была ассоциирована с Мбаппе, и вот уже 17-летний парень начинает играть с таким удовольствием, что поражает. То, что может делать Винисиус, может делать и Мбаппе – игроки с невероятной скоростью и качеством. То, что показывает Ламин, напоминает то, что мы видели у Месси, что-то особенное. Может ли он быть лучшим в мире? Да, но важно сохранять спокойствие

Президент уже говорил, что было предложение на 250 миллионов, которое он отклонил и никогда его не рассматривал. Это было предложение из Франции (Масип дал понять, что это был ПСЖ, – прим.). Ну, когда у вас есть деньги и возможность заплатить, то вы можете попробовать подписать кого угодно", – сказал Масип в интервью El Chiringuito.

"La LIGA de MBAPPÉ es ahora la LIGA de LAMINE YAMAL".



Enric Masip saca pecho de Yamal con @jpedrerol en 'El Cafelito'. pic.twitter.com/V6Lpe1sPkL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 19, 2024

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