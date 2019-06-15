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ПСЖ предлагает Де Лигту космическую зарплату

09:48 156 Читати українською
ПСЖ предлагает Де Лигту космическую зарплату
Маттейс Де Лигт / соцсети

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт может получать невероятную зарплату в ПСЖ.

Маттейс Де Лигт имеет большие шансы на переход в ПСЖ. По информации Daily Mail, французы предлагают футболисту долгосрочный контракт с зарплатой 11 млн фунтов в год.

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Сам защитник сейчас выбирает между Барселоной, куда перешел Фрэнки Де Йонг, и парижским клубом.

После финала Лиги наций, в котором Португалия минимально победила Нидерланды, Криштиану Роналду спросил Де Лигта о его желании перейти в Ювентус.

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