Илья Забарный вскоре станет игроком ПСЖ. Переезд украинца в столицу Франции делает российского голкипера Матвея Сафонова нежелательной фигурой в составе команды из-за войны в Украине.

Как сообщает foot01, Сафонов четко понял, что Луис Энрике больше на него не рассчитывает. Россиянин разозлен на руководство ПСЖ, в частности на Луиша Кампуша, который привез его из Краснодара в Париж в 2024 году. Голкипер считает, что руководители парижан не сдержал своих обещаний.

"Между Сафоновым и руководством ПСЖ существует напряженность; российского вратаря вытесняют. По его словам, много обещаний не было выполнено. Его предлагали другим клубам, включая Галатасарай, который пока не делает его приоритетом", – отмечает издание.

Сейчас ПСЖ не определилось с будущим Джанлуджи Доннаруммы. Если итальянец уйдет из клуба, то Люка Шевалье, который недавно присоединился к парижанам, будет основным голкипером. Дублером француза должен стать Ренато Марин.

