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ПСЖ потерял своего очередного таланта – не помогло даже вмешательство Мбаппе

4 июля 11:58 - Читати українською
ПСЖ потерял своего очередного таланта – не помогло даже вмешательство Мбаппе
Адиль Аушиш / Сайт ПСЖ

Хавбек Адиль Аушиш пополнил список молодых игроков ПСЖ, которые решили расстаться с родным клубом.

17-летний талант попрощался с чемпионами Франции в своем Instagram.

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Аушиш воспитывался в академии ПСЖ и даже отметился голом за первую команду в матче Кубка Франции. Впрочем, юному игроку этого показалось мало. Хавбек не захотел подписывать новый контракт с парижанами, хотя его уговаривал сам Килиан Мбаппе. Ожидается, что Аушиш присоединится к Сент-Этьену.

Добавим, что несколько дней назад ПСЖ потерял еще одну звезду академии – защитник Ньянзу Куасси сделал свой выбор в пользу Баварии.

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