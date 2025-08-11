Красная карточка в финала Клубного чемпионата мира против Челси (0:3) сделала невозможным участие Жоау Невеша в матче за Суперкубок УЕФА против Тоттенхэма, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

20-летний португальский полузащитник ПСЖ должен отбыть двухматчевую дисквалификацию, которая распространяется на все турниры, Тренерский штаб Луиса Энрике подготовился к тому, чтобы игрок получил выгоду от этого отдыха. Невеш, несмотря на свой молодой возраст, провел невероятно длинный сезон, поэтому в ПСЖ решили, что он нуждается в отдыхе, чтобы избежать травм в будущем.

Кроме игры 13 августа против Тоттенхэма в Суперкубке УЕФА, Жоау пропустит матч с Нантом во французской Лиге 1.

