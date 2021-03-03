Юный нападающий Мойзе Кин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

ПСЖ установил дедлайн для Мбаппе в переговорах по новому контракту

Итальянец не полетел с ПСЖ на поединок 28-го тура чемпионата Франции против Бордо, а по протоколу - самоизолировался. Пока неизвестно, сможет ли Мойзе помочь парижанам в матче с Барсой, который запланирован на 10 марта.

ПСЖ арендует Кина в Эвертона. В нынешнем сезоне Лиги 1 игрок провел 19 матчей, в которых отметился 11-ю голами.

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео