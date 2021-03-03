ПСЖ потерял Кина из-за коронавируса – форвард может пропустить дуэль с Барселоной
21:24 - Читати українською
Форвард ПСЖ Мойзе Кин проведет ближайшее время на самоизоляции.
Юный нападающий Мойзе Кин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
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Итальянец не полетел с ПСЖ на поединок 28-го тура чемпионата Франции против Бордо, а по протоколу - самоизолировался. Пока неизвестно, сможет ли Мойзе помочь парижанам в матче с Барсой, который запланирован на 10 марта.
ПСЖ арендует Кина в Эвертона. В нынешнем сезоне Лиги 1 игрок провел 19 матчей, в которых отметился 11-ю голами.
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