Защитник французского Пари Сен-Жермен Тильо Керер травмировался и не поможет команде Томаса Тухеля на значительном отрезке сезона 2020/21.

Центрбек получил травму в матче 10-го тура Лиги 1 против Ренна (3:0), сообщает Goal.

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Керер травмировал приводящую мышцу и был заменен на 35-й минуте. После детального обследования медики сделали неутешительный прогноз – немец пропустит около трех месяцев. Скорее всего, защитник будет прооперирован.

В нынешнем сезоне Тильо Керер провел 6 матчей во всех турнирах.

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