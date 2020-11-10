ПСЖ потерял Керера на длительный срок
06:00 - Читати українською
Защитник французского Пари Сен-Жермен Тильо Керер травмировался и не поможет команде Томаса Тухеля на значительном отрезке сезона 2020/21.
Центрбек получил травму в матче 10-го тура Лиги 1 против Ренна (3:0), сообщает Goal.
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Керер травмировал приводящую мышцу и был заменен на 35-й минуте. После детального обследования медики сделали неутешительный прогноз – немец пропустит около трех месяцев. Скорее всего, защитник будет прооперирован.
В нынешнем сезоне Тильо Керер провел 6 матчей во всех турнирах.
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