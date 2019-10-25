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ПСЖ потерял двух игроков из-за травм

23:41 6 Читати українською
ПСЖ потерял двух игроков из-за травм
Томас Тухель / Reuters

ПСЖ столкнулся с определенными кадровыми проблемами после матча третьего тура Лиги чемпионов против Брюгге.

 

Защитник Тома Менье и хавбек Андер Эррера получили повреждения в матче с бельгийцами, информирует официальный сайт ПСЖ.

Переговоры Неймара и ПСЖ по новому контракту заблокированы

Латераль травмировал левое бедро и сможет вернуться только после паузы на матчи национальных сборных, то есть середины октября. Баска заменили из-за проблем с приводящей мышцей, ему придется пройти дополнительное обследование, которое определит сроки реабилитации.

Напомним, ранее ПСЖ потерял форварда Неймара и полузащитника Идриссу Гуйе, которые также получили травмы.

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Брест - ПСЖ Брюгге - ПСЖ Андер Эррера Андер Эррера Тома Менье Тома Менье ПСЖ ПСЖ Франция
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