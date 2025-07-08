ПСЖ остался без двух защитников накануне полуфинала Клубного чемпионата мира-2025 против Реала. Как сообщает ФИФА, чемпион мира в составе сборной Франции Лукас Эрнандес и Уильям Пачо дисквалифицированы на два матча и не сыграют больше на турнире.

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Оба были удалены в четвертьфинале против Баварии (2: 0), состоявшемся 5 июля в Атланте. Судья Энтони Тейлор сначала показал красную карточку Пачо за фол против Леона Горецки, а затем удалил Эрнандеса, который ударил локтем Рафаэла Геррейро в лицо.

Таким образом, 23-летний эквадорец и 29-летний француз больше не сыграют на КЧМ-2025. ПСЖ еще может обжаловать это решение.

Парижане готовятся к полуфиналу, в котором встретятся с Реалом уже в среду – матч пройдет на стадионе MetLife в Восточном Рутерфорде. Победитель этой пары выйдет в финал, где сразится с Челси или Флуминенсе.

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