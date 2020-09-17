Защитник ПСЖ Хуан Бернат травмировался во время перенесенного матча 1-го тура Лиги 1 против Метца.

У Хуана Берната диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает официальный сайт парижан. Такой вердикт поставили медики после предварительного осмотра. О сроках восстановления игрока будет объявлено дополнительно.

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К слову, Бернат вышел на поле на 63-й минуте, но не смог доиграть встречу. В конце матча испанский игрок почувствовал боль в колене после столкновения с соперником и отправился в раздевалку. ПСЖ выиграл этот матч 1:0 благодаря голу Дракслер на 93-й минуте.

Отметим, что Бернат выступает за французский клуб с 2018 года. В сезоне 2020/2021 Бернат провел уже четыре матча, однако результативными действиями не отличался.

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