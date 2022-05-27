ПСЖ поставил точку в саге с переходом Дембеле, – Le Parisien
Вингер Барселоны Усман Дембеле, похоже, не станет игроком парижского гранда.
ПСЖ больше не будет пытаться подписать Дембеле на правах свободного агента, утверждает Le Parisien. Луис Кампос, будущий новый спортивный директор парижан, выступил против трансфера.
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Во-первых, Кампос недоволен высокой травматичностью француза, из-за чего тот часто оказывается в лазарете. Во-вторых, менеджеру не нравится отношение вингера к работе. Следовательно, приглашение Дембеле кажется функционеру слишком рискованным.
Ранее была информация, что Усман сообщил игрокам Барселоны о своем уходе по завершении контракта 30 июня. Впрочем, все равно остается возможность, что 25-летний француз продолжит выступления на Камп Ноу.
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