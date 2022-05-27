ПСЖ больше не будет пытаться подписать Дембеле на правах свободного агента, утверждает Le Parisien . Луис Кампос, будущий новый спортивный директор парижан, выступил против трансфера.

Бавария хочет подписать Дембеле – Нагельсманн дал зеленый свет

Во-первых, Кампос недоволен высокой травматичностью француза, из-за чего тот часто оказывается в лазарете. Во-вторых, менеджеру не нравится отношение вингера к работе. Следовательно, приглашение Дембеле кажется функционеру слишком рискованным.

Ранее была информация , что Усман сообщил игрокам Барселоны о своем уходе по завершении контракта 30 июня. Впрочем, все равно остается возможность, что 25-летний француз продолжит выступления на Камп Ноу.

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