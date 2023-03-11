Лига 1, 27 тур

Брест – ПСЖ – 1:2

Голы: Онора, 44 – Солер, 37, Мбаппе, 90+1

Осер – Ренн – 0:0

На неделе команда Кристофа Гальтье получила болезненный удар по своим амбициям, вылетев из Лиги чемпионов от Баварии. Парижане в очередной раз не сумели завоевать главный европейский клубный трофей, поэтому могут доигрывать сезон, сосредоточившись на чемпионате. В Лиге 1 отрыв Месси и Ко от Марселя составлял 8 очков, что, по сути, нивелирует любую чемпионскую интригу.

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Парижане могли забить быстрый гол. На 11-й минуте Солер после скидки Месси попал в штангу, а добивание от Лео было неудачным. Подопечные Гальтье владели мячом более 70%, но долгое время ничего не создавали. Однако на 37-й минуте ПСЖ так вышел вперед. Бизот перед собой отразил мяч после удара Мбаппе, а Солер был первым на добивании. Испанец ударом от перекладины открыл счет.

Брест еще до перерыва отыгрался. Онора откликнулся на длинный пас через полполя, выбежал в коридор между Рамосом и Данилу Перейрой, после чего разобрался с Доннаруммой. 1:1 и дымовая завеса от фанатов хозяев – итог первого тайма.

PSG vs. Stade Brest was momentarily paused due to smoke on the field after Brest's equalizer pic.twitter.com/O7TUvhLc1R — ESPN FC (@ESPNFC) March 11, 2023

На старте второй половины напомнил о себе Месси. Лео в своем фирменном стиле пробил в дальний угол с линии штрафной – мимо стойки. Момент Бреста был острее. Розыгрыш штрафного завершился ударом в сетку с внешней стороны. Стало веселее – Мбаппе отвоевал мяч в чужой штрафной, однако пробил где-то в район углового флажка. Бизот в прыжке отразил мяч после очередной попытки Лео Месси. Он же спас Брест, парировав удар Мендеша.

В конце игры сдали нервы у Мбаппе, немного ударившего ногой соперника в неигровом эпизоде. Только желтая, как и для игрока Бреста. Похоже, этот момент завел Килиана, который в компенсированное время принес ПСЖ победу. Месси роскошным пасом вывел Мбаппе на свидание с Бизотом, а нападающий свой шанс реализовал.

2:1 – ПСЖ после вылета из Лиги чемпионов мог не выиграть и в чемпионате, но Мбаппе и Месси сказали свое слово. Парижане уверенно держат лидерство, оторвавшись от Марселя на 11 очков. Брест идет 15-м и оторвался от зоны вылета на 1 балл.