Чемпионат Франции, 26 тур

ПСЖ – Монако – 0:2

Голы: Диоп, 6, Марипан, 51

Во вторник ПСЖ разбил Барселону на Камп Ноу и практически гарантировал себе путевку в 1/4 финала ЛЧ. Соответственно, команда Почеттино в хорошем настроении подходила к противостоянию с Монако, который под руководством Нико Ковача занимает 4 место турнирной таблицы Лиги 1.

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео

Поединок на Парк де Пренс начался удачно для монегасков, которые забили уже на 6-й минуте. Диоп в падении головой замкнул скидку Агилара. Пропущенный гол смутил парижан – Мбаппе и Ко никак не могли отыграться, а после перерыва мяч во второй раз влетел в сетку ворот Кейлора Наваса. После розыгрыша стандарта отличился Марипан. Этот гол стал последним в матче.

Монако уверенно удержал победный результат и подобрался к ПСЖ на расстояние двух очков. А вот команда Почеттино отпустила Лилль уже на 4 пункта и вынуждена довольствоваться промежуточным третьим местом турнирной таблицы. В пассиве парижан уже 6 поражений в чемпионате.

Ковачі відроджують Монако – козир у рукаві та цифри, яким позаздрить вся Європа