ПСЖ летом планирует серьезно усилить команду, думая не только об атаке, где команда потеряла Килиана Мбаппе.

Парижане включили в свой список целей на трансферном рынке Йозуа Киммиха из Баварии и полузащитника Бенфики Жоау Невеша, утверждает Фабрицио Романо.

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По информации источника, ПСЖ попытается подписать обоих игроков и не рассматривает их как альтернативы друг другу. При этом переход Киммиха будет легче организовать, потому что трансферная цена будет ниже, а Бавария не против продать игрока.

Следует заметить, что у 29-летнего немца остался только сезон по контракту с Баварией. Зато у Невеша долгосрочное соглашение с Бенфикой. Лиссабонцы понимают, что 19-летний игрок будет только прогрессировать и требуют от потенциального покупателя 120 миллионов евро.

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