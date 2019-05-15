toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

ПСЖ попытается опередить Барселону в борьбе за Гризманна

15 мая 12:39 130 Читати українською
ПСЖ попытается опередить Барселону в борьбе за Гризманна
Антуан Гризманн / Reuters

Список кандидатов на форварда Атлетико Антуана Гризманна пополнился французским ПСЖ.

Барселоне придется выдержать конкуренцию со стороны парижского клуба, информирует Le Parisien.

"Я хочу попробовать что-то другое", – Гризманн объяснил, почему покидает Атлетико

Издание, ссылаясь на надежный источник в ПСЖ, утверждает, что столичный клуб готов выделить средства на трансфер звезды Атлетико. Ранее Гризманн официально сообщил, что покинет "матрасников" после этого сезона.

Барселона также настроена на серьезную борьбу за француза. Каталонцы готовы предложить за него Филиппе Коутиньо, если Атлетико будет заинтересован в услугах бразильца.

Топ-10 трансферов лета, которые могут снести крышу: Барса дважды входит в одну реку, невероятный "шопинг" Реала

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль: финал Лиги чемпионов откроют украинские музыканты
07:30
1348
Теги
Трансферы Антуан Гризманн Антуан Гризманн Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
37
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук