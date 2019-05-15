ПСЖ попытается опередить Барселону в борьбе за Гризманна

Список кандидатов на форварда Атлетико Антуана Гризманна пополнился французским ПСЖ.

Барселоне придется выдержать конкуренцию со стороны парижского клуба, информирует Le Parisien.

"Я хочу попробовать что-то другое", – Гризманн объяснил, почему покидает Атлетико

Издание, ссылаясь на надежный источник в ПСЖ, утверждает, что столичный клуб готов выделить средства на трансфер звезды Атлетико. Ранее Гризманн официально сообщил, что покинет "матрасников" после этого сезона.

Барселона также настроена на серьезную борьбу за француза. Каталонцы готовы предложить за него Филиппе Коутиньо, если Атлетико будет заинтересован в услугах бразильца.

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