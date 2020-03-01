ПСЖ попросит перенести ответный матч против Боруссии Д, если фанатов не пустят на стадион, – Маркиньос

Защитник ПСЖ Маркиньос обеспокоен вероятностью проведения второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Д за закрытыми дверями.

"Играть без болельщиков будет унизительно. Думаю, в таком случае лучше перенести матч. Дортмундская Боруссия имела поддержку фанатов дома, мы также хотим, чтобы наши поклонники пришли на стадион.

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Если будет принято решение играть без зрителей, то наш клуб попросит перенести матч на более поздний день, когда фанатам позволят прийти на стадион. Впрочем, надеюсь, что это не придется делать", – рассказал Маркиньос в комментарии Canal+.

Напомним, УЕФА рассматривает вариант с проведением матчей Лиги чемпионов при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса, которая уже поразила Италию. Некоторые поединки местной Серии А вообще пришлось перенести, чтобы не подвергать болельщиков на лишний риск.

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