ПСЖ получит помощь от двух ветеранов команды на Лигу чемпионов – контракты звезд завершаются

Легенды парижского клуба не оставят свою команду во время самого престижного клубного турнира.

Форвард Эдинсон Кавани и защитник Тьягу Силва решили остаться в лагере ПСЖ на ключевые матчи Лиги чемпионов, сообщает Sky Italia.

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Контракты ветеранов клуба завершаются в конце июня и стороны не планируют продолжать сотрудничество, но учитывая перенос поединков ЛЧ на август, игроки решили помочь команде.

По информации СМИ, 35-летний Силва и 33-летний Кавани не намерены завершать карьеру и имеют достаточно предложений от европейских грандов. Напомним, по сумме двух матчей 1/8 финала ЛЧ ПСЖ одолел Боруссию Д (3:2) и пробился в следующий раунд.

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