Верратти и Флоренци сдали отрицательные тесты на COVID-19, а потому имеют шансы сыграть против Баварии, сообщает Get French Football News.

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Игроки уже вернулись в общую группу и начали подготовку к матчу Лиги чемпионов, однако все зависит от того, смогут ли они набрать форму к этому времени.

Напомним, ПСЖ обыграл Баварию в первом поединке (3:2) и может выйти в полуфинал Лиги чемпионов, если добьется положительного результата в матче с мюнхенцами, который состоится 13 апреля.

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