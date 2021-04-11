ПСЖ получил солидное усиление перед противостоянием с Баварией в Лиге чемпионов
Парижане имеют приятные новости перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против Баварии.
Верратти и Флоренци сдали отрицательные тесты на COVID-19, а потому имеют шансы сыграть против Баварии, сообщает Get French Football News.
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Игроки уже вернулись в общую группу и начали подготовку к матчу Лиги чемпионов, однако все зависит от того, смогут ли они набрать форму к этому времени.
Напомним, ПСЖ обыграл Баварию в первом поединке (3:2) и может выйти в полуфинал Лиги чемпионов, если добьется положительного результата в матче с мюнхенцами, который состоится 13 апреля.
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