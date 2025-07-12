ПСЖ получил серьезного конкурента в гонке за Забарного – источник информирует о еще двух претендентах из АПЛ
Трансферная сага Ильи Забарного только набирает обороты.
Единственным клубом, который пока готов выложить желаемые Борнмутом 70 миллионов евро за Илью Забарного, является Ньюкасл, сообщает Динамо Киев Inside.
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Главный тренер Эдди Хау и владельцы "сорок" очень хотят видеть украинца в своей команде и не уступают в этом амбициям Пари Сен-Жермена.
По информации источника, уже в ближайшее время к борьбе за 22-летнего защитника могут присоединиться еще два мощных гранда английской Премьер-лиги, выступающих в Лиге чемпионов. Это значительно усложнит трансферную гонку, которая, как отмечается, только начинается.
Напомним, Илья Забарный в прошлом сезоне провел за Борнмут 39 матчей и отметился одной результативной передачей.
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