Единственным клубом, который пока готов выложить желаемые Борнмутом 70 миллионов евро за Илью Забарного, является Ньюкасл, сообщает Динамо Киев Inside.

ПСЖ приостановил переговоры с Борнмутом по Забарному – победа над Челси может повлиять на трансфер

Главный тренер Эдди Хау и владельцы "сорок" очень хотят видеть украинца в своей команде и не уступают в этом амбициям Пари Сен-Жермена.

По информации источника, уже в ближайшее время к борьбе за 22-летнего защитника могут присоединиться еще два мощных гранда английской Премьер-лиги, выступающих в Лиге чемпионов. Это значительно усложнит трансферную гонку, которая, как отмечается, только начинается.

Напомним, Илья Забарный в прошлом сезоне провел за Борнмут 39 матчей и отметился одной результативной передачей.

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