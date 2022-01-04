ПСЖ получил самого сложного соперника – состоялась жеребьевка Кубка Франции
Во Франции провели жеребьевку 1/8 финала местного кубкового противостояния.
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Центральным поединком станет встреча ПСЖ с Ниццей, которая после 19 туров Лиги 1 расположилась на 2-й строчке в турнирной таблице. Поединки 1/8 финала Кубка Франции запланированы на 29-30 января.
Напомним, действующим триумфатором турнира является ПСЖ, который в финале прошлого года сумел уверенно одолеть Монако (2:0).
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