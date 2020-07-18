ПСЖ поиздевался над Васландом перед дуэлью с Малиновским и Ко в Лиге чемпионов

ПСЖ провел спарринг с бельгийским клубом в рамках подготовки команды к матчам плей-офф Лиги чемпионов.

Товарищеский матч

ПСЖ – Васланд-Беверен – 7:0

Голы: Вукотич, 21 (аг.), Неймар, 28 (пен.), Икарди, 47, Мбаппе, 60, Шупо-Мотинг, 65, 66, Мбе Со, 93

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ПСЖ несомненно считался фаворитом поединка и чуда не случилось. Матчи проиходил по схеме 4 тайма по 30 минут.

В каждом из этих отрезков игры парижане забили по два мяча, только в последней четверти зрители увидели лишь один гол. По одному мячу отметились главные звезды парижского клуба – Неймар, Икарди и Мбаппе.

Напомним, чемпионат Франции завершился досрочно, где парижане завоевали золотые медали, поэтому Неймар и компания готовятся к возобновлению Лиги чемпионов благодаря спаррингам. В четвертьфинале на ПСЖ ожидает грозная Аталанта вместе с лидером сборной Украины Русланом Малиновским.

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