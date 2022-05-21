ПСЖ поблагодарил аргентинца за 7 сезонов, которые он провел в Париже, однако после завершения текущей кампании их пути расходятся, сообщает официальный сайт клуба.

Ди Мария попрощался с ПСЖ – аргентинца связывают с Ювентусом

Парижане перечислили список достижений Ди Марии во Франции, в частности, аргентинец добыл здесь 18 трофеев, а также стал лучшим ассистентом в истории ПСЖ.

В целом Ди Мария отыграл за парижан 294 матча за 7 сезонов, в которых забил 92 гола и отдал 118 ассистов. Следующим клубом Анхеля, скорее всего, станет Ювентус. По информации Goal, Ди Мария уже согласовал годовой контракт с туринцами.

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