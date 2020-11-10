"Мы начали переговоры с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией о продлении их контрактов. Помните, что ПСЖ в этом году понес финансовый ущерб, мы оказались в сложной ситуации, это непросто. Но мы непосредственно общаемся с Мбаппе и Неймаром", – цитирует Леонардо журналист Фабрицио Романо.

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Добавим, что контракты Неймара и Мбаппе заканчиваются в 2022 году, а у Ди Марии – в 2021-м. Ранее уже сообщалось, что ПСЖ сделает все возможное, чтобы сохранить Мбаппе, на которого претендует Реал. Что касается Неймара, то бразилец передумал возвращаться в Барселону и готов подписать новое соглашение со своим нынешним клубом.

К слову, в нынешнем сезоне лидеры команды немало пропускают из-за травм. Однако это не помешало Килиану Мбаппе забить 7 голов в 8 матчах. Статистика Неймара скромнее – 2 мяча в 6 поединках.

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