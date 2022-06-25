Парижане настроены сохранить Хави Симонса у себя на длительное время.

Атакующий хавбек перебрался в ПСЖ из Барселоны в 2019-м, но только во второй половине прошлого сезона начал активно тренироваться и играть за первую команду парижан.

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Очевидно, тренерский штаб и руководство клуба видят в Хави перспективу, поэтому согласовывают с ним детали нового контракта, ведь действующий завершается через 5 дней. Стороны на финальном этапе. После Симонса отправят в аренду в ПСВ для получения игрового опыта на самом высоком уровне, сообщает Фабрицио Романо.

В сезоне 2021/22 Симонс провел 9 поединков за первую команду ПСЖ в Лиге 1 и Кубке Франции. Удалось 19-летнему нидерландцу даже отдать одну результативную передачу.