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ПСЖ подписал новый контракт с Кимпембе

20:48 - Читати українською
ПСЖ подписал новый контракт с Кимпембе
Преснель Кімпембе / AFP

Защитник французского Пари Сен-Жермен Преснель Кимпембе заключил новый долгосрочный контракт с клубом.

ПСЖ договорился о новом соглашении со своим воспитанником, рапортует официальный сайт клуба.

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Кимпембе подписал контракт с парижанами до 2024 года. Защитник находится в структуре "красно-синих" с 2004-го. На профессиональном уровне Кимпембе защищает цвета ПСЖ начиная с сезона 2014/15 и уже завоевал с командой 12 трофеев. А в составе сборной Франции он стал чемпионом мира на Мундиале в России.

К слову, в нынешнем сезоне Преснель Кимпембе провел 24 матча во всех турнирах, в которых отметился результативными действиями.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Преснель Преснель Кимпембе
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