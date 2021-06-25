ПСЖ официально объявил о подписании двух молодых игроков – Сенни Маюлу и Итана Мбаппе.

"Эти перспективные молодые таланты до сих пор развивали свои способности в юношеской команде ПСЖ.

Перес сделал неоднозначное заявление относительно трансфера Мбаппе в Реал

Отныне они связали свою жизнь со столичным клубом на три сезона. Мы желаем им больших успехов в футболке Пари Сен-Жермен", – говорится на официальном сайте парижан.

Добавим, Сенни Маюлу и Итану Мбаппе недавно исполнилось по 14 лет. Последний является родным братом форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе, который может покинуть парижский клуб уже этим летом.

Мбаппе справді ігнорує Жиру: цифри підтверджують хімію з Бензема, Дешам рятує Францію, розсадивши скандалістів у їдальні