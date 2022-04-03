Руководство парижан упорно не желает терять лидера команды, у которого 30 июня истекает контракт с клубом.

Мбаппе отклонил все предложения ПСЖ о подписании нового соглашения. Огромная зарплата не убедила нападающего остаться в столице Франции, а вылет из ЛЧ от Реала, похоже, стал последней каплей.

Клуб готов предложить Килиану капитанскую повязку. К игре Маркиньоса возникает все больше вопросов, а вот Мбаппе считают идеальным кандидатом, сообщает L'Equipe.

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Прежде всего, он родился в Париже. Также семерка ПСЖ постоянно помогает молодым игрокам и проявляет характер в ответственные моменты – например, именно он забил оба гола команды в проигранном противостоянии с Реалом.

Пока Мбаппе не озвучил своего финального решения. В Париже рассчитывают, что предоставление статуса капитана на постоянной основе может изменить мнение лидера команды.

В сезоне 2021/22 Килиан сыграл 37 матчей. Забил 26 голов и отдал 17 ассистов. Первого июля он может стать свободным агентом. Главным претендентом на 23-летнего чемпиона мира является мадридский Реал, хотя в последнее время заговорили и об интересе Барселоны.

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