Лига 1, 27-й тур

Реймс – Марсель – 3:1

Голы: Накамура, 29, Диакон, 51, Эдоа, 68 – Ронжье, 78

Сент-Этьен – ПСЖ – 1:6

Голы: Стассин, 9 – Рамуш, 43 (пен), Кварацхелия, 50, Дуэ, 53, 66, Невеш, 62, Мбайе, 90

Монако – Ницца – 2:1

Голы: Бирет, 55, Эмболо, 73 – Бога, 42

Нереализованный пенальти: Бирет, 5 (Монако)

Удаление: Данте, 90+1 (Ницца)

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На 27-й тур пришлась главная интрига чемпионата Франции – оформит ли ПСЖ свой титул уже в конце марта, или нужно будет ждать апреля. Для того чтобы парижане начали праздновать должны были осуществиться три условия: Марсель проиграет, ПСЖ выиграет у Сент-Этьена, а Монако играет вничью с Ниццей.

Открывали игровой день Марсель з Реймсом. Команда Де Дзерби имела абсолютное преимущество в первом тайме, но никак не могла забить. Зато шампанцы воспользовались одной из двух возможностей оформить гол. После перерыва Реймс продолжил избиение Марселя, забив еще дважды. Гол престижа записал в свой актив Ронжье, который решил пробить в одиночку после всех неудач партнеров. Первое условие было выполнено.

ПСЖ стартовал с Сент-Этьеном неудачно. Парижане пропустили уже на 9 минуте, а автором гола стал открытие сезона в составе "зеленых" Стассин. Впрочем, команде Луиса Энрике нужен был лишь импульс, чтобы вернуться в игру, и пенальти Рамуша разбудил ПСЖ. После перерыва парижане уже просто издевались над соперником, забив пять голов. Оставалось столичному клубу лишь следить за третьей встречей этого дня.

Матч между Монако и Ниццей начался с давления хозяев. Монегаски на первых минутах игры заработали пенальти, который решил пробить Мика Бирет. Новичок Монако ворвался в гонку бомбардиров, забив 11 голов в предыдущих 9 матчах, а переиграть Булку не сумел. Хотя, Марчин не является спецом по пенальти, он отбил лишь 4 из 11. Гол в раздевалку получил Монако, Бога классно замкнул передачу с фланга.

После перерыва Мика Бирет исправился и бешеным ударом переправил мяч в девятку. При ничейном счете в матче ПСЖ уже готовился праздновать, но Эмболо все испортил парижанам, забив на 73 минуте. В компенсированное время Ницца осталась в меньшинстве из-за удаления Данте. В итоге Монако, в составе которого играет россиянин Головин, отложил официальное чемпионство ПСЖ как минимум еще на неделю.

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