ПСЖ поборется с Манчестер Юнайтед за Дугласа Косту

Бразильский полузащитник Ювентуса Дуглас Коста летом может сменить клубную прописку.

ПСЖ летом поборется с Манчестер Юнайтед за полузащитника Ювентуса Дугласа Косту, сообщает Le10Sport.

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Бразилец в этом сезоне больше запомнился травмами, дисквалификациями и автомобильной аварией, чем действиями на футбольном поле. Коста забил лишь один гол и отдал две голевые передачи в 24 играх сезона.

Ранее его уже связывали с переходом в Манчестер Юнайтед и Челси, но Ювентус не собирался продавать бразильца. Сейчас ситуация изменилась, и Дуглас Коста оказался в списке игроков, c которыми "бьянконери" могут попрощаться летом.

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Напомним, что Коста перешел в состав Ювентуса из Баварии за 46 млн евро, но сейчас в силу своего возраста и спада в форме полузащитник оценивается примерно в 30-35 млн евро.