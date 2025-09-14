ПСЖ победил Ланс перед стартом в ЛЧ – Забарный спасал и привозил, парижане получили три травмы, Барколя оформил дубль
ПСЖ в рамках 4-го тура французской Лиги 1 победил Ланс (2:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Луис Энрике продолжает доверять Забарному. Илья попал в основу во втором подряд матче ПСЖ – и в третьем из четырех в целом (на Суперкубок УЕФА украинец заявиться не успел). В общем к нашему земляку нареканий нет, однако две досадные ошибки в конце встречи с Тулузой привели к пропущенным голам. Против Ланса надо было сыграть надежнее.
Вероятно, Забарный оказался в основе не только из-за доверия тренера. Главный конкурент – Маркиньос – только что вернулся из Бразилии, так что вряд ли он был готов выйти из лодки на бал. Кроме того, капитана могли беречь до Лиги чемпионов, которая для Парижа стартует в среду.
Начало матча оказалось крайне тяжелым для ПСЖ. Уже на 3-й минуте Кварацхелия получил болезненный удар шипами в икру. Эдуар получил за него желтую карточку, а Хвича спустя 25 минут вынужден был покинуть поле. И не только поле, но и стадион – поцарапанная мышца таки вышла из строя.
На 8-й же минуте арбитр назначил свободный удар в пользу гостей. Нюанс крылся в месте назначения – его поставили прямо в штрафной ПСЖ. Так произошло в результате разрезного паса Гилавоги на Томассона. Беральдо был первым на мяче, но под давлением соперника неуклюже покатил в свои ворота. Шевалье пришлось сыграть руками.
Голкипер выставил массивную стенку с Забарным, однако Товен после розыгрыша свободного удара сумел попасть в створ. Пушечный выстрел из пределов штрафной площади пришелся по позиции Шевалье – Люка парировал грудью!
Наказание за расточительность прилетело уже на 15-й минуте. Витинья нашел Барколя на левом фланге, а тот воспользовался пассивностью защитника перед собой. Переложив мяч под правую, Брэдли закрутил его в дальнюю девятку – 1:0!
В целом матч давался парижанам тяжело. Ланс очень хорошо перекрывал центр поля, выстраивая компактный блок, а ширину в задней линии обеспечивала пятерка защитников. Даже магический Витинья не мог найти вариантов для продвижения.
После забитого гола парижане создали только один реальный момент – Мбае с паса Витиньи на 31-й минуте, вышел один на один (под углом), проигнорировал поперечное открывание и пробил в голкипера.
В компенсированное время Гонсалу Рамуш пяткой замыкал прострел с правого фланга, но удар не получился, да и гости все контролировали. Вот и вся острота. Ланс же создал намного более интересные моменты.
Один из лучших произошел на 28-й минуте. "Кроваво-золотые" выскочили в контратаку, которую Товен завершал прострелом с левого края штрафной. Эдуар был готов замыкать на дальней штанге, однако Забарный в последний момент подставил ногу. Илья очень рисковал, ведь после его действия мяч прошел рядом с каркасом – но выбора у украинца все равно не было.
Спасение от Забарного pic.twitter.com/IMmDHVDFPR- Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) September 14, 2025
После этого наш земляк еще и снял подачу с углового, да и вообще Забарный выглядел убедительно. Практически все единоборства до перерыва были выиграны, а в сложных перепасовках участия он не принимал. Обрезок под прессингом тоже не возникало.
Тем более досадным стал эпизод на 37-й минуте, когда последовал прострел Агилара с правого фланга. На этот раз Забарный не выставил ногу – то ли передумал ее выбрасывать. Так или иначе, мяч дошел до Эдуара, а тот пробил с левого угла вратарской. Шевалье спас.
Привоз от Забарного pic.twitter.com/we0c1dfJUI- Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 14 сентября, 2025
В компенсированное время Товен мог сравнивать счет в результате очередного кросса и рикошета от ноги Эрнандеса. Флориан выстрелил низом, однако сфера прошла в сантиметрах от левой стойки. В этом эпизоде Забарный играл с другим футболистом. В конце концов, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе ПСЖ.
В начале второго тайма гости попытались попрессинговать. Ничего путного из этого не вышло, а на 58-й минуте ПСЖ еще и забил второй гол. Дубль оформил Барколя – Брэдли получил разрезной пас от Витиньи и вколотил из-за пределов штрафной в левый нижний. 2:0!
Ланс не сдавался. На 58-й минуте забивать мог Товен (его выстрел метров с 22-х парировал Шевалье), а на 62-й Сима выбегал один на один. В последнем эпизоде возникали определенные вопросы к Забарному, ведь Илья попытался накрыть соперника на приеме и не успел, а затем неудачно развернулся. Впрочем, довести эпизод до завершения Абдалла не смог, слишком далеко отпустив мяч.
Забарный не очень сыграл pic.twitter.com/hLAxmNUTXi- Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 14 сентября, 2025
Забарный исправился за ошибку на 79-й минуте, когда Товен разрезал оборону пасом на ход Симе. Илья догнал хавбека и сыграл с ним плотно, не позволив добраться до мяча. В общем, украинец выглядел убедительно, а невнятные цифры на Sofascore не должны вводить в заблуждение – портал постоянно привирает относительно оборонительных действий.
Забарный в защите pic.twitter.com/m6O6i4ilIh- Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 14 сентября, 2025
ПСЖ пытался контратаковать, однако команде мешали травмы. Еще на 57-й минуте пришлось заменить Ли Кан Ина (кореец потянул мышцу), а на 69-й Беральдо подвернул голеностоп. Повреждение оказалось настолько серьезным, что Лукаса пришлось выносить на носилках – теперь у парижан остается только три здоровых центрбека (Маркиньос, Забарный и Пачо).
В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу ПСЖ со счетом 2:0. Подопечные Луиса Энрике продолжают триумфальное шествие по национальному первенству, выиграв четыре матча кряду. Теперь необходимо добывать результат в Лиге чемпионов.
