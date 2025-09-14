Луис Энрике продолжает доверять Забарному. Илья попал в основу во втором подряд матче ПСЖ – и в третьем из четырех в целом (на Суперкубок УЕФА украинец заявиться не успел). В общем к нашему земляку нареканий нет, однако две досадные ошибки в конце встречи с Тулузой привели к пропущенным голам. Против Ланса надо было сыграть надежнее.

Дембеле выиграл награду, которая стала "проклятием" – намек на сенсационного обладателя "Золотого мяча"

Вероятно, Забарный оказался в основе не только из-за доверия тренера. Главный конкурент – Маркиньос – только что вернулся из Бразилии, так что вряд ли он был готов выйти из лодки на бал. Кроме того, капитана могли беречь до Лиги чемпионов, которая для Парижа стартует в среду.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR.



HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Начало матча оказалось крайне тяжелым для ПСЖ. Уже на 3-й минуте Кварацхелия получил болезненный удар шипами в икру. Эдуар получил за него желтую карточку, а Хвича спустя 25 минут вынужден был покинуть поле. И не только поле, но и стадион – поцарапанная мышца таки вышла из строя.

На 8-й же минуте арбитр назначил свободный удар в пользу гостей. Нюанс крылся в месте назначения – его поставили прямо в штрафной ПСЖ. Так произошло в результате разрезного паса Гилавоги на Томассона. Беральдо был первым на мяче, но под давлением соперника неуклюже покатил в свои ворота. Шевалье пришлось сыграть руками.

Голкипер выставил массивную стенку с Забарным, однако Товен после розыгрыша свободного удара сумел попасть в створ. Пушечный выстрел из пределов штрафной площади пришелся по позиции Шевалье – Люка парировал грудью!

Наказание за расточительность прилетело уже на 15-й минуте. Витинья нашел Барколя на левом фланге, а тот воспользовался пассивностью защитника перед собой. Переложив мяч под правую, Брэдли закрутил его в дальнюю девятку – 1:0!

В целом матч давался парижанам тяжело. Ланс очень хорошо перекрывал центр поля, выстраивая компактный блок, а ширину в задней линии обеспечивала пятерка защитников. Даже магический Витинья не мог найти вариантов для продвижения.

После забитого гола парижане создали только один реальный момент – Мбае с паса Витиньи на 31-й минуте, вышел один на один (под углом), проигнорировал поперечное открывание и пробил в голкипера.

В компенсированное время Гонсалу Рамуш пяткой замыкал прострел с правого фланга, но удар не получился, да и гости все контролировали. Вот и вся острота. Ланс же создал намного более интересные моменты.

Один из лучших произошел на 28-й минуте. "Кроваво-золотые" выскочили в контратаку, которую Товен завершал прострелом с левого края штрафной. Эдуар был готов замыкать на дальней штанге, однако Забарный в последний момент подставил ногу. Илья очень рисковал, ведь после его действия мяч прошел рядом с каркасом – но выбора у украинца все равно не было.

Спасение от Забарного pic.twitter.com/IMmDHVDFPR - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) September 14, 2025

После этого наш земляк еще и снял подачу с углового, да и вообще Забарный выглядел убедительно. Практически все единоборства до перерыва были выиграны, а в сложных перепасовках участия он не принимал. Обрезок под прессингом тоже не возникало.

Тем более досадным стал эпизод на 37-й минуте, когда последовал прострел Агилара с правого фланга. На этот раз Забарный не выставил ногу – то ли передумал ее выбрасывать. Так или иначе, мяч дошел до Эдуара, а тот пробил с левого угла вратарской. Шевалье спас.

Привоз от Забарного pic.twitter.com/we0c1dfJUI - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 14 сентября, 2025

В компенсированное время Товен мог сравнивать счет в результате очередного кросса и рикошета от ноги Эрнандеса. Флориан выстрелил низом, однако сфера прошла в сантиметрах от левой стойки. В этом эпизоде Забарный играл с другим футболистом. В конце концов, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе ПСЖ.

В начале второго тайма гости попытались попрессинговать. Ничего путного из этого не вышло, а на 58-й минуте ПСЖ еще и забил второй гол. Дубль оформил Барколя – Брэдли получил разрезной пас от Витиньи и вколотил из-за пределов штрафной в левый нижний. 2:0!

Ланс не сдавался. На 58-й минуте забивать мог Товен (его выстрел метров с 22-х парировал Шевалье), а на 62-й Сима выбегал один на один. В последнем эпизоде возникали определенные вопросы к Забарному, ведь Илья попытался накрыть соперника на приеме и не успел, а затем неудачно развернулся. Впрочем, довести эпизод до завершения Абдалла не смог, слишком далеко отпустив мяч.

Забарный не очень сыграл pic.twitter.com/hLAxmNUTXi - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 14 сентября, 2025

Забарный исправился за ошибку на 79-й минуте, когда Товен разрезал оборону пасом на ход Симе. Илья догнал хавбека и сыграл с ним плотно, не позволив добраться до мяча. В общем, украинец выглядел убедительно, а невнятные цифры на Sofascore не должны вводить в заблуждение – портал постоянно привирает относительно оборонительных действий.

Забарный в защите pic.twitter.com/m6O6i4ilIh - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 14 сентября, 2025

ПСЖ пытался контратаковать, однако команде мешали травмы. Еще на 57-й минуте пришлось заменить Ли Кан Ина (кореец потянул мышцу), а на 69-й Беральдо подвернул голеностоп. Повреждение оказалось настолько серьезным, что Лукаса пришлось выносить на носилках – теперь у парижан остается только три здоровых центрбека (Маркиньос, Забарный и Пачо).

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу ПСЖ со счетом 2:0. Подопечные Луиса Энрике продолжают триумфальное шествие по национальному первенству, выиграв четыре матча кряду. Теперь необходимо добывать результат в Лиге чемпионов.

Суперкомпьютер Opta спрогнозировал победителя ЛЧ – в Судакова и Трубина верят больше, чем в топ-клубы