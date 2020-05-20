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ПСЖ планирует вмешаться в борьбу за Пьянича

11:04 26 Читати українською
ПСЖ планирует вмешаться в борьбу за Пьянича
Миралем Пьянич / АР

ПСЖ пополнил список претендентов на полузащитника Ювентуса Миралема Пьянича.

Чемпионы Франции уже контактировали с представителями 30-летнего боснийца, утверждает Le Parisien.

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ПСЖ ищет креативного хавбека на следующий сезон, и Пьянич кажется достойным кандидатом. В течение нескольких последних недель лидера Ювентуса сватали в Барселону, но пока клубы не договорились. ПСЖ может воспользоваться неудачей каталонцев и сделать свой ход в переговорах. Правда, клуб из столицы Франции не готов отдать Ювентусу всю сумму (50 млн евро) сразу, а только частями.

Добавим, что Пьянич начинал карьеру именно во Франции. Боснийца воспитывал Метц, а настоящей звездой он стал в Лионе.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника

blog_ava
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Трансферы Барселона Барселона Миралем Пьянич Миралем Пьянич Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Италия Франция Трансферы ПСЖ
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