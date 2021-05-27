Защитник Интера Ашраф Хакими может стать игроком ПСЖ в летнее трансферное окно.

Хакими всерьез заинтересовал ПСЖ – парижане готовы отдать 30 млн евро и Леандро Паредеса в обмен на латераля, сообщает AS.

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Марокканец также попал в сферу интересов Баварии – мюнхенцы хотят усилить состав перед приходом нового наставника Юлиана Нагельсманна. Отметим, что Интер подписал Хакими летом 2020 за 45 млн евро.

К слову, Ашраф провел 45 матчей в составе "нерадзурри" в прошлом сезоне, записав в свой актив 7 голов и 10 ассистов.

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