ПСЖ переживает кадровый ужас перед Реалом – еще одно звездное пополнение в лазарете
22:26 - Читати українською
ПСЖ испытывает огромные проблемы с составом перед началом плей-офф Лиги чемпионов.
Хавбек Леандро Паредес присоединился к Неймару, Рамосу и Эррере в лазарете, информирует L’Équipe.
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У аргентинца проблемы с приводной мышцей. Паредес точно пропустит игру чемпионата Франции с Ренном, а также под большим вопросом на первый поединок против Реала. Парижане будут принимать "сливочных" 15 февраля.
В текущем сезоне Паредес провел 16 матчей и отметился двумя результативными передачами.
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