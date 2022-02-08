ПСЖ испытывает огромные проблемы с составом перед началом плей-офф Лиги чемпионов.

Хавбек Леандро Паредес присоединился к Неймару, Рамосу и Эррере в лазарете, информирует L’Équipe.

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У аргентинца проблемы с приводной мышцей. Паредес точно пропустит игру чемпионата Франции с Ренном, а также под большим вопросом на первый поединок против Реала. Парижане будут принимать "сливочных" 15 февраля.

В текущем сезоне Паредес провел 16 матчей и отметился двумя результативными передачами.

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