ПСЖ предменто интересуется защитником Милана Тео Эрнандесом, сообщает Football Italia.

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"Красно-синие" уже обратились к миланскому клубу с предложением относительно защитника, однако пока далеки от соглашения.

Напомним, ПСЖ стремился подписать француза еще в июле 2019 года, когда "россонери" приобрели его у Реала за 21,5 млн евро. С того времени его трансферная стоимость почти утроилось благодаря восьми голам и восьми ассистам в 45 матчах за Милан в сезоне 2020/21.

Итальянцы пока не спешат принимать предложение парижан – соглашение Эрнандеса с миланцами рассчитано до июня 2024 года. Благодаря интересу со стороны ПСЖ 23-летний защитник начал переговоры с Миланом по улучшению условий контракта.

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