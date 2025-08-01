Диетолог Жироны Серхи Матео присоединится к тренерскому штабу клубных чемпионов Европы после десяти лет работы в Каталонии.

Один из лидеров Жироны близок к переходу в Наполи – трансфер воспитанника Реала почти на финише

После десяти лет работы в Жироне Серхи Матео, более известный как Мате, берется за новый амбициозный профессиональный вызов, присоединившись к тренерскому штабу. Об этом информирует Mundo Deportivo. Специалист по спортивному питанию войдет в команду Луиса Энрике, который высоко оценил достижения Матео в Жироне.

Мате отвечал за питание и контроль диеты основного состава Жироны на протяжении последнего десятилетия – периода значительного роста каталонской команды. Его опыт не остался незамеченным.

По иронии судьбы, ПСЖ был первым соперником Жироны в Лиге чемпионов, и этот исторический дебют Мате состоялся в составе каталонцев, завершившись минимальной победой французской команды на Парк де Пренс.

В свои 39 лет Матео может похвастаться солидным академическим образованием. Он имеет диплом по питанию человека и диетологии Университета Вика, а также степень магистра и три степени магистра по своей специальности. Кроме того, он участвовал в нескольких сторонних проектах, связанных со спортивным питанием, что еще больше укрепило его профессиональную репутацию.

Серхи Матео работал в Жироне с тремя украинцами: Артемом Довбиком, Виктором Цыганковым и Владиславом Крапивцовым.

Цыганкова едва не "сломали" в контрольном матче, но он оформил победный передасист – Крапивцов отыграл "на ноль"