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ПСЖ переманит талантливого вундеркинда Барселоны при содействии Райолы

14:54 42 Читати українською
ПСЖ переманит талантливого вундеркинда Барселоны при содействии Райолы
Хави Симонс / Фото ФК Барселона

Барселона потеряет, возможно, самого талантливого юниора поколения.

Хави Симонс, которого считают феноменом каталонского гранда, объявил об уходе из клуба.

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16-летний хавбек выступал за юниорскую команду Барселоны и ему прочили большое будущее в лагере главной команды "блаугранас". Благодаря своему таланту Хави уже в 12-летнем возрасте стал звездой социальных сетей, имея миллионы подписчиков. Что не осталось незамеченным скандальным агентом Мино Райолой, который начал сотрудничество с молодым талантом.

По информации RAC1, Симонс имеет высокие шансы продолжить карьеру в ПСЖ.

"Я чувствовал поддержку и приверженность сотен тысяч фанатов Барсы, которые вдохновляли меня и мотивировали продолжать совершенствоваться и готовиться к первой игре на Камп Ноу. Теперь я должен начать новое захватывающее приключение за пределами Барселоны, но я не могу попрощаться, не сказав, что этот клуб будет занимать особое место в моем сердце на протяжении всей жизни", – написал Симонс в Instagram.

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