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ПСЖ переманил тренера вратарей из Челси

16:13 23 Читати українською
ПСЖ переманил тренера вратарей из Челси
Спинелли и Буффон / Getty Images

Бывший тренер вратарей Челси Джанлука Спинелли занял аналогичную должность во французском Пари Сен-Жермен.

Бывший тренер Челси нашел себе новое место работы, сообщает официальный сайт ПСЖ.

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Спинелли буде тренировать вратарей парижского гранда. 51-летний специалист подписал с парижанами 5-летний контракт. До работы в Англии он на протяжении 12-ти лет совмещал работу в Дженоа и сборной Италии. В составе "Скуадры адзурры" Спинелли был наставником Джанлуиджи Буффона, который летом пополнил ряды Пари Сен-Жермен.

Напомним, что новый сезон во французской Лиге 1 стартует 10 августа. В первом туре ПСЖ на Парк де Пренс проэкзаменирует Кан.

Теги
Франция Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Джанлука Спинелли Джанлука Спинелли
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