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"ПСЖ ожидает 4 финала", – Неймар намекнул на амбиции своей команды в Лиге чемпионов

12:00 - Читати українською
"ПСЖ ожидает 4 финала", – Неймар намекнул на амбиции своей команды в Лиге чемпионов
Неймар / Фото ПСЖ

Звездный форвард ПСЖ Неймар рассказал о своей готовности к возобновлению Лиги чемпионов.

 

"Нас впереди ожидает четыре финала. Каждый матч будет решающим, это финалы, и именно так мы к ним и относимся. Мы всегда играем ради того, чтобы победить.

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Я доволен своими результатами. Очевидно, что уверенность команды в себе влияет на уровень моих выступлений, поэтому я более чем доволен. Сочетание индивидуальных выступлений и сильной команды приведет нас к титулам", – цитирует Неймара Diario Sport.

Напомним, в рамках 1/4 финала ЛЧ парижане встретятся с Аталантой Руслана Малиновского. Встреча запланирована на 12 августа.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Аталанта - ПСЖ Неймар
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