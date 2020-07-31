"ПСЖ ожидает 4 финала", – Неймар намекнул на амбиции своей команды в Лиге чемпионов

Звездный форвард ПСЖ Неймар рассказал о своей готовности к возобновлению Лиги чемпионов.

"Нас впереди ожидает четыре финала. Каждый матч будет решающим, это финалы, и именно так мы к ним и относимся. Мы всегда играем ради того, чтобы победить.

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Я доволен своими результатами. Очевидно, что уверенность команды в себе влияет на уровень моих выступлений, поэтому я более чем доволен. Сочетание индивидуальных выступлений и сильной команды приведет нас к титулам", – цитирует Неймара Diario Sport.

Напомним, в рамках 1/4 финала ЛЧ парижане встретятся с Аталантой Руслана Малиновского. Встреча запланирована на 12 августа.

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