Парижане продолжают смаковать не только триумф в Суперкубке УЕФА, но и единение команды с новичком Ильей Забарным.

После победы ПСЖ над Тоттенхэмом в матче за Суперкубок УЕФА, внимание было приковано к Илье Забарному, который лишь за день до этого присоединился к команде. Так, новые партнеры настояли на том, чтобы украинец поднял трофей над головой, а капитан парижан Маркиньос вообще отдал ему свою медаль.

Пресс-служба ПСЖ в Instagram душевно подписала ролик, на котором Маркиньос передал свою награду Забарному: "Ты один из нас, Илья!"

Напомним, Забарный переехал в Париж из английского Борнмута и подписал контракт на пять лет. Трансфер обошелся в 63 миллиона евро. Защитник будет выступать под номером 6, который ранее ни разу не был на спине у Ильи.

