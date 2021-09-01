Испанец перебрался с ПСЖ в лиссабонского Спортинга на правах аренды, сообщает официальный сайт парижан.

ПСЖ завершил переход португальской жемчужины

Сарабия в 2019 году покинул Севилью ради Парижа, отыграл за французский гранд 79 матчей, отметившись 22 голами и 12 ассистами.

К слову, хавбек ярко проявил себя в составе сборной Испании, сыграв в 5 матчах на турнире и записав в свой актив 2 гола и 2 результативные передачи.

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