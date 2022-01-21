Серхио Рико присоединился к Мальорке на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Доннарумма получил звание лучшего голкипера года

Контракт 28-летнего испанца принадлежит ПСЖ, который в 2019 году приобрел вратаря у Севильи за 6 млн евро. В общей сложности Серхио провел за французский гранд 24 матча, в которых пропустил 16 мячей.

После 20 туров испанского первенства Мальорка расположилась на 17-й строчке турнирной таблицы.

Между Реалом и ПСЖ назревает война: Мбаппе и еще два провоцирующих фактора