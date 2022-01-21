ПСЖ отпустил своего голкипера в Ла Лигу
15:51 - Читати українською
Вратарь ПСЖ Серхио Рико продолжит карьеру на родине.
Серхио Рико присоединился к Мальорке на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.
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Контракт 28-летнего испанца принадлежит ПСЖ, который в 2019 году приобрел вратаря у Севильи за 6 млн евро. В общей сложности Серхио провел за французский гранд 24 матча, в которых пропустил 16 мячей.
После 20 туров испанского первенства Мальорка расположилась на 17-й строчке турнирной таблицы.
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