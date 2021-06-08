Джанлуиджи Доннарумма находится в шаге от подписания контракта с ПСЖ, но не сможет помочь парижанам в следующем сезоне, сообщает Football Italia.

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Боссы французского гранда доверят место основного вратаря Кейлору Навасу и не хотят создавать дополнительного напряжения между двумя звездными голкиперами, поэтому итальянца вернут в аренду Серии А. Основным претендентом на Джанлуиджи называют Рому.

Напомним, Доннарумма доработал контракт с Миланом и получил статус свободного агента.

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