ПСЖ отправит Доннарумму в клуб Серии А, для избежания конфликта в раздевалке
Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма продолжит выступать на родине.
Джанлуиджи Доннарумма находится в шаге от подписания контракта с ПСЖ, но не сможет помочь парижанам в следующем сезоне, сообщает Football Italia.
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Боссы французского гранда доверят место основного вратаря Кейлору Навасу и не хотят создавать дополнительного напряжения между двумя звездными голкиперами, поэтому итальянца вернут в аренду Серии А. Основным претендентом на Джанлуиджи называют Рому.
Напомним, Доннарумма доработал контракт с Миланом и получил статус свободного агента.
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