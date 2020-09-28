Польский голкипер Марцин Булка оставил свою подпись на новом соглашении с действующим чемпионом Франции, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт поляка с ПСЖ теперь рассчитан до лета 2025 года. Несмотря на продолжение сотрудничества с парижанами, следующий сезон 20-летний Марцин проведет в испанской Картахене на правах аренды.

Напомним, Булка присоединился к ПСЖ летом 2019-го, но провел в футболке столичного клуба лишь два матча.

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