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ПСЖ отклонил щедрое предложение Ювентуса по Маркиньосу

20:28 50 Читати українською
ПСЖ отклонил щедрое предложение Ювентуса по Маркиньосу
Маркиньос / Фото MSN

Защитник ПСЖ Маркиньос не перейдет в Ювентус, по крайней мере, пока туринцы не пересмотрят предложенную сумму.

Переговоры между ПСЖ и Ювентусом по трансферу Маркиньоса потерпели фиаско, сообщает Le10sport.com.

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Дело в том, что туринцы предложили за 25-летнего бразильца 55 млн евро, что не устроило руководство действующего чемпиона Франции. "Старая Синьора" не исключает возможности повторного предложения.

Ранее сообщалось, что парижане не прочь отпустить своего защитника, но минимум за 60 млн евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 Маркиньос провел 30 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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